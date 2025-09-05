Раздавившего кота водителя «Лады Гранта» лишили прав

Житель Новомосковска Тульской области на год остался без водительских прав после ДТП, участником которого стал домашний кот. Об этом сообщают Тульские известия.

Мировой судья судебного участка № 30 вынес суровое, но законное решение по делу, которое некоторые могут посчитать незначительным. Однако история мужчины из Новомосковска может стать уроком для многих водителей.

Инцидент произошел 28 августа. Молодой человек за рулем «Лады Гранта» совершил наезд на домашнего кота на одной из улиц города. Однако вместо того, чтобы остановиться и оформить происшествие, водитель покинул место ДТП. Хозяин животного бы подавлен утратой и потребовал моральную компенсацию.

В суде фигурант дела пояснил, что не почувствовал столкновения и узнал о случившемся лишь на следующий день от сотрудников ГИБДД. Он принес свои извинения хозяину питомца. Водителя осудили по статье 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». Смягчающих обстоятельств оказалось недостаточно. Результатом стал вердикт: лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год.

