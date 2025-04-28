Женщина из Кузбасса пять месяцев получала чужую пенсию

В Яйском районе раскрыли схему мошенничества — на протяжении пяти месяцев женщина получала пенсию, которая ей не предназначалась, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

В ведомстве отметили, что женщина не имела постоянного источника доходов. Она решила обманным способом завладеть чужими деньгами. Женщина убедила сотрудника почты, что ее попросили получать пенсию одного мужчины. Она рассказала, что полученные деньги передает их владельцу.

По информации ведомства, на протяжении пяти месяцев женщина получала чужую пенсию. Она расписывалась в журнале, подделав подпись. Деньги присваивала себе. Сумма ущерба составила около 72 тыс. руб. Мошенническая схема была раскрыта.

«Подсудимая в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признала полностью, в содеянном раскаялась», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по факту мошенничества. Суд признал женщину виновной. Ей вынесли приговор в виде заключения свободы на срок одного года и шесть месяцев. На основании статьи уголовного кодекса наказание в виде лишения свободы было решено считать условным сроком в один год.

Ранее сообщалось, что петербуржец получил почти восемь лет за кражу упаковок с яйцами.