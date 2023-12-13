Женщина, которая была в машине скорой помощи в момент ДТП в Ижевске, благополучно родила

В Ижевске женщина, которая в момент ДТП находилась в машине скорой помощи, родила, сообщает udm-info.ru . Вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук на странице в интернет-мессенджере проинформировала о ее самочувствии. Роды прошли успешно.

Водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу машине скорой помощи, спровоцировав ДТП. Были соблюдены все правила: работали звуковые и световые сигналы. Медики везли в родильный центр беременную женщину, у которой начались схватки.

Автомобиль скорой помощи сильно пострадал. Требуется ремонт. Жертв и пострадавших удалось избежать. Медики экстренно вызвали другую бригаду, которая доставила беременную в родильный дом.

В родильном центре женщина успешно родила.

«В Перинатальном центре на свет появился настоящий богатырь весом 4440 граммов. Сердечно поздравляю родителей!», - написала вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук

Эльвира Пинчук пожелала семье здоровья и благополучия. Спикер выразила надежду в том, что больше подобных неприятных ситуаций в жизни жительницы Ижевска не будет.

Ранее певица Ханна рассказала в интервью о патриотическом поступке своей семьи. Они с мужем отказались рожать в клинике США, а выбрали центр в Дубае.