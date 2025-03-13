Женщина обезобразила лицо соперницы разбитым стаканом во время драки в Ижевске

В объединенной пресс-службе судов Удмуртии проинформировали, что 32-летней жительнице Ижевска назначили полгода пребывания в исправительной колонии общего режима за обезображивание лица женщине на фоне ревности, сообщил udm-info.ru.

Сотрудники правоохранительных органов восстановили хронологию событий в день, когда произошла драка. 32-летняя ижевчанка пошла в гости к мужчине, проживающем в соседней квартире. Там находилась еще одна женщина. Подсудимая внезапно ощутила ревность и посчитала женщину соперницей. Она нанесла ей удары ногами и руками. После подсудимая взяла разбитый стакан и изрезала им лицо женщины.

По данным издания, суд изучил материалы дела и согласился с предположением следствия. Женщину признали виновной. Известно также, что у потерпевшей осталась резаная рана на правой половине лица. Сразу после драки ее лицо было неизгладимо обезображено. Инцидент произошел в июле 2024 года.

«Разбитым стеклянным бокалом нанесла удар по лицу потерпевшей, причинив ей сильную физическую боль, нравственные страдания и телесное повреждение характера резаной раны на правой половине лица, вызвавшее его неизгладимое обезображивание», — указано в сообщении.

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