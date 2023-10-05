«В оковах злобы»: ясновидящая объяснила, почему не стоит мстить бывшему

Расставание с любимым человеком зачастую проходит очень болезненно. Но бывает, что бывший совершенно не страдает, а его соцсети пестрят картинами счастливой жизни с новой избранницей. И тогда к чувствам покинутости, ненужности и обиды примешивается жгучее желание отомстить.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», почему не стоит мстить бывшему. По ее словам, циничный, подлый поступок и так не останется безнаказанным для обидчика.

«Отомстить очень хочется, но это не принесет исцеления израненной душе. Если с вами поступили подло, бросили, а еще и с детьми без средств к существованию, высшие силы не пройдут мимо», — заявила Мишина.

Сосредотачиваясь на мести, мы тратим драгоценную энергию, которую могли бы использовать для своего собственного благополучия, убеждена ясновидящая.

«Когда наш мир рушится из-за разрыва отношений, создается чувство утраты и бессилия. Месть может показаться способом вернуть себе утраченное достоинство и справедливость», —добавила экстрасенс.

Однако нет никаких гарантий, что после мести в жизнь сразу придут счастье и гармония.

«Не надо делать за высшие силы их работу. Закон бумеранга еще никто не отменял. Отомстив, вы можете получить удар от вселенной, потому что решили взять на себя функцию судьи. Простите. Прощение бывшего партнера может быть трудным, но оно освобождает вас от оков злобы и позволяет двигаться дальше», — заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Мишина рассказала, как не потерять выигрыш в лотерею.