Женщины-агенты СБУ и ГУР собирали данные о военных в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали двух женщин, которые собирали на территории Крыма данные о военных объектах и военнослужащих и передавали их украинским спецслужбам, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве рассказали, что собранную информацию передавали через Телеграм. Одна из задержанных самостоятельно вышла на связь с администратором украинского телеграм-канала, который координировало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Женщина 1987 года рождения предложила оказывать помощь — собирать данные и предоставлять отчет о проделанной работе. Установлено, что она сообщила противнику координаты склада горюче-смазочных материалов, который располагался в поле.

«Указанная информация предназначалась для последующего нанесения по ним огневого поражения Вооруженными силами Украины», — указано в сообщении.

По данным ведомства, вторая задержанная 1986 года рождения была завербована СБУ. Она следила за военнослужащим Черноморского флота РФ и передавала кураторам информацию. Оба агента задержаны. Женщины дали признательные показания. Возбуждены уголовные дела.

Сотрудники ФСБ призвали граждан к бдительности. Противник все чаще выходит на связь через мессенджеры. Важно контролировать также, с кем общаются несовершеннолетние жители РФ. Пользователям пишут представители украинских спецслужб.

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