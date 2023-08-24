Женщины ХМАО отправляются в зону СВО для защиты Родины и помощи военным РФ

Медсестры будут оказывать помощь военным. Контракт подписан на год. В регионе это не первые женщины, которые отправились в зону СВО. По сложившейся традиции женщин почетно провождали коллеги. Сотрудники отметили, что медсестры квалифицированные, поэтому смогут помочь военным СВО. Одна из них работала в гинекологическом отделении, а вторая – в инфекционном.

Первой женщиной-добровольцем из региона стала фельдшер Екатерина. Она рассказала, что ее бабушка спасала военных в годы Великой Отечественной войны, будучи медсестрой. Теперь и сама Екатерина повторит судьбу родственницы.

Позже на год с Минобороны РФ контракт подписала медсестра из Ханты-Мансийского округа. Она уверена, что имеющиеся у нее навыки помогут спасать жизни российских бойцов.

Сотрудница пожарной части из Сургута Зинаида Воробьева также уже находится в зоне СВО, где работает радиотелефонисткой. Коллеги провожали ее с цветами и словами искренней благодарности.