Женские прокладки вместо штрафа: в подмосковном Железнодорожном соседи нашли необычный способ наказать автохама

В Железнодорожном способ борьбы с нарушителями правил парковки приобрел весьма необычную форму. Жильцы дома на улице Луговой обнаружили во дворе иномарку, кузов которой оказался почти полностью оклеен женскими гигиеническими прокладками. Фото необычно «украшенного» автомобиля опубликовал телеграм-канал «Железнодорожный Life», сообщил REGIONS.

По словам свидетелей происшествия, причиной столь нестандартного поступка послужило то, что водитель иномарки перекрыл выезд другому транспортному средству. Как предположили очевидцы, владелица заблокированной машины не стала прибегать к услугам эвакуатора, а предпочла воздействовать на нарушителя столь эпатажным методом. В соцсетях пользователи обращают внимание, что аналогичные эпизоды в последнее время отмечались и в районе Южный.

Тем не менее специалисты в области права предостерегают: такая форма самосуда способна обернуться серьезными последствиями для самого мстителя. В беседе с корреспондентом REGIONS юрист Гульназ Измайлова разъяснила, что содеянное может подпадать под статью о порче или повреждении чужого имущества.

«Если владелец машины докажет, что средства гигиены или продукты питания были оставлены на кузове умышленно, правоохранители могут применить статью 7.17 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф от 300 до 500 руб., а также обязанность возместить нанесенный ущерб, например стоимость профессиональной мойки или полировки», — отметила эксперт.

В администрации округа напомнили, что для противодействия автохамам существуют законные способы. Вместо сомнительных акций жителям рекомендуют пользоваться приложением «Народный инспектор» на базе мобильного сервиса «ЕКЖиП». Для фиксации нарушения достаточно снять короткий видеоролик и направить его в профильные службы. Также о фактах неправильной парковки можно сообщать напрямую в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что желание россиянки «настучать» на коллегу обернулось для нее уголовным делом.