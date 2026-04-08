«Жертвуете сном ради уборки?»: три признака, что вечернее наведение порядка стало проблемой

Знакомая картина: день подходит к концу, человек едва стоит на ногах, мечтает только о подушке — и вдруг его накрывает необъяснимое желание прибраться. Он начинает раскладывать вещи по местам, протирать пыль, переставлять предметы. Знакомо? Психолог из Подмосковья Елена Морганюк в беседе с REGIONS объясняет , почему перед сном нас тянет наводить порядок.

«Это очень распространенный феномен, который я часто обсуждаю с клиентами. Внезапное желание навести порядок вечером — это не просто причуда. Чаще всего это сигнал нашей психики, которая пытается справиться с накопленным за день напряжением. Когда внешний мир становится хаотичным и непредсказуемым, мы стремимся создать островок порядка там, где можем его контролировать — в своем непосредственном окружении», — объясняет Елена Морганюк.

Как отмечает специалист, привычка убираться по вечерам не всегда безобидна. Иногда это просто ритуал, а иногда — сигнал, на который стоит обратить внимание.

Завершение дня и переход ко сну. Для многих легкое прибирание становится своеобразным ритуалом-якорем. Оно помогает подвести итог, переключиться с работы на отдых и дать мозгу сигнал: день закончен, пора расслабляться.

Чувство контроля. Когда день складывается из череды неприятных или неконтролируемых событий — ссоры с близкими, срывы рабочих дедлайнов, тревожные сообщения в новостях, — человек начинает ощущать себя бессильным. Ему кажется, что он ничего не может изменить, что все идет не по плану.

И тогда уборка становится доступным и быстрым способом вернуть себе иллюзию власти над ситуацией. Разложить разбросанные вещи по полкам, протереть пыль, навести порядок на столе — значит хотя бы в малом, но восстановить контроль. Это дает обманчивое, но приятное чувство: «Я могу на это повлиять, я управляю хотя бы этой маленькой частью своей жизни».

Снижение тревоги. Беспорядок вокруг — это не просто эстетическая проблема. Визуальный хаос действует на нервную систему как постоянный раздражитель. Ученые подтверждают: бардак в комнате способен повышать уровень кортизола — главного гормона стресса. Чем больше вокруг разбросанных вещей, грязной посуды, неубранных бумаг, тем выше тревожность.

Наводя порядок, человек интуитивно убирает эти внешние раздражители один за другим. Пространство становится чище, спокойнее — и вместе с ним успокаивается и сам человек. Это естественный, древний механизм: когда вокруг порядок, мозг получает сигнал, что опасности нет, и уровень тревоги снижается. Так уборка превращается в способ саморегуляции.

«Я часто вижу, как после стрессового дня люди начинают мыть посуду или раскладывать бумаги. Это не прокрастинация в чистом виде, а здоровая попытка справиться с тревогой через действие. Проблема возникает тогда, когда уборка становится единственным способом успокоиться и вытесняет полноценный отдых», — добавляет Елена Морганюк.

Когда стоит беспокоиться: три тревожных сигнала

Психолог выделяет три признака, что вечернее наведение порядка перестало быть безобидным.

Первый сигнал: уборка длится больше часа и вызывает раздражение. Если вы не можете остановиться, перекладываете вещи по несколько раз, злитесь на себя или других — это навязчивое состояние.

Второй сигнал: вы откладываете сон ради уборки, даже если очень устали. Сон важнее идеально сложенных носков. Регулярное жертвование отдыхом ради того, чтобы «доделать», может говорить о повышенной тревожности или перфекционизме.

Третий сигнал: беспорядок вызывает панику или сильный дискомфорт. Не просто неприятие, а физическое ощущение: «не могу дышать, пока не уберу». Это может быть симптомом обсессивно-компульсивного расстройства или генерализованного тревожного расстройства.

«Обратите внимание на свои чувства во время уборки. Если вы действуете спокойно, с удовольствием или хотя бы нейтрально — это норма. Если же внутри кипит тревога, вы торопитесь, нервничаете и не можете остановиться — стоит задуматься о причинах такого перфекционизма», — советует Елена Морганюк.

Чтобы вечернее наведение порядка приносило пользу, а не утомляло, психолог советует ставить таймер на 15–20 минут и останавливаться по сигналу, выбирать для уборки всего одну зону (например, ящик стола или стул с одеждой), превращать процесс в ритуал с помощью спокойной музыки и аромалампы, а также честно спрашивать себя, чего на самом деле хочется — возможно, вместо уборки достаточно чашки чая. Если же вы все равно потратили на перестановку вещей час, не ругайте себя, а поинтересуйтесь: что я чувствовала и что пыталась заглушить? Ответы помогут лучше понять себя.

«Самое главное — относиться к себе с добротой. Если вечерняя уборка помогает вам успокоиться и не вредит здоровью — пожалуйста. Но если вы замечаете, что она заменяет вам отдых и сон, мягко перенаправьте свою энергию. Попробуйте просто полежать 5 минут с закрытыми глазами. Скорее всего, желание наводить порядок пройдет», — заключает психолог из Подмосковья Елена Морганюк.

Ранее сообщалось, что психолог Морганюк рассказала о борьбе с возрастной дискриминацией.