«Жесткий, честный, леденящий»: Экс-спецназовец не понимает критики сериала «Слово пацана»

На странице в социальной сети волгоградский бывший спецназовец Антон Щепетнов поделился впечатлением после просмотра сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает novostivolgograda.ru .

Экс-спецназовец признался, что ему очень понравился сериал.

«Что сказать, понравилось. Очень жесткий, честный, леденящий. Актерская работа, операторская на уровне, прекрасный саундтрек. Я не согласен с тем, что фильм чересчур натуралистичен.», - высказал мнение бывший спецназовец Антон Щепетнов

Антон Щепетнов не понимает, почему столько критики получает сериал. Он не считает, что молодое поколение будет копировать героев. Напротив, посыл многосерийной киноленты в том, что бандитизм не приводит ни к чему хорошему. Итог один и всегда печальный. Спикер уверен, что именно это поймут молодые ребята.

«Более того я не согласен что фильм может чему-то там научить или к чему-то там призвать. Мы все помним что в восьмидесятые - девяностые годы когда на улицах хлынул поток преступности, ведь эти молодые люди воспитывались на «Бронзовой птице», «Приключениях Электроника», «Тимуре и его команде» и т.д.», - написал Антон Щепетнов

Щепетнов также отметил, что не понимает столь бурного обсуждения именно этого сериала. Есть много других картин, которые еще более откровенные и жесткие. Например, «Груз 200» или «Дорогая Елена Сергеевна».

Сериал предназначен для просмотра лицам от 18 лет. Экс-спецназовец считает, что это важно учитывать и указывать сбоку экрана. Конечно, не исключено, что кто-то один и решит повторять «подвиги» героев. Но массового бандитизма явно не будет.

Ранее мы попросили экспертов прокомментировать, есть ли опасность для общества от популярности сериала среди молодого поколения.