«Жгите»: на брифинге о пожарах в Лос-Анджелесе Байден обратился к Харрис

Брифинг был посвящен теме пожаров в Лос-Анджелесе. Согласно данным газеты Washington Post, в городе расположен дом, который принадлежит Харрис. Недвижимость оказалась в зоне эвакуации. Во время совещания президент отметил, что проинформирован об этом.

«Госпожа вице-президент (Харрис - ред.), я знаю, что вас это (пожары - ред.) задело напрямую, так что жгите...» — сказал Байден.

Президент уточнил, что не хотел каламбурить. Агентство обратило внимание, что Харрис не придала значение реплике Байдена. Она продолжила освещение проблем, спровоцированных лесными пожарами.

Ликвидация огня усложняется различными факторами. В частности, в округе установился сильный ветер, который не позволяет авиации работать в полном объеме. Кроме того, в одном из районов гидранты оказались не работающими. По распоряжению властей десятки тысяч жителей были экстренно эвакуированы в обязательном порядке. Многие люди, в числе которых публичные лица США и не только, оказались без жилья.

Ранее сообщалось, что Байден назвал пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата.