«Жгите»: на брифинге о пожарах в Лос-Анджелесе Байден обратился к Харрис
Байден предложил Харрис жечь на брифинге о лесных пожарах в Лос-Анджелесе
Фото: [pxhere.com]
Президент США Джо Байден в ходе брифинга передал слово вице-президенту США Камале Харрис, предложив ей «жечь», сообщило РИА Новости.
Брифинг был посвящен теме пожаров в Лос-Анджелесе. Согласно данным газеты Washington Post, в городе расположен дом, который принадлежит Харрис. Недвижимость оказалась в зоне эвакуации. Во время совещания президент отметил, что проинформирован об этом.
«Госпожа вице-президент (Харрис - ред.), я знаю, что вас это (пожары - ред.) задело напрямую, так что жгите...» — сказал Байден.
Президент уточнил, что не хотел каламбурить. Агентство обратило внимание, что Харрис не придала значение реплике Байдена. Она продолжила освещение проблем, спровоцированных лесными пожарами.
Ликвидация огня усложняется различными факторами. В частности, в округе установился сильный ветер, который не позволяет авиации работать в полном объеме. Кроме того, в одном из районов гидранты оказались не работающими. По распоряжению властей десятки тысяч жителей были экстренно эвакуированы в обязательном порядке. Многие люди, в числе которых публичные лица США и не только, оказались без жилья.
Ранее сообщалось, что Байден назвал пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата.