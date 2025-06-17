Мастерская переработки «Зеленый фургон» будет открыта на ПМЭФ-2025

На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года Российский экологический оператор (РЭО) представит передвижную мастерскую под названием «Зеленый фургон». Эта мобильная площадка позволит участникам форума ознакомиться с основами циркулярной экономики.

Как заявили в пресс-службе РЭО, экологическое просвещение приобретает все большее значение на крупных деловых мероприятиях, собирающих заинтересованных в развитии России людей. На ПМЭФ уже стало традицией функционирование мастерской переработки «Зеленый фургон». Посетители смогут углубить свои знания о переработке отходов и принципах экономики замкнутого цикла, изучая практические примеры. Волонтеры в фургоне будут помогать создавать памятные сувениры из вторичного сырья, включая значки, брелоки и подставки для телефонов.

«Зеленый фургон» — это одновременно выставочный стенд и мобильная мастерская, оборудованная для переработки пластика (с использованием шредера, литьевой машины, экструдера и аппарата для формовки ПЭТ). Здесь также будут проводиться различные образовательные мастер-классы.

В рамках ПМЭФ-2025 фургон будет расположен на открытой площадке перед павильоном G и будет открыт для посещения в течение всего форума, с 18 по 21 июня.

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