Жильцов экстренно эвакуировали: ночью в Таганроге в квартире обрушился пол

В одной из квартир дома на улице Октябрьской, 44 Б в Таганроге в ночь на 14 августа произошло обрушение плиты перекрытия, сообщила rostovgazeta.ru.

По данным сайта JkhDom, здание ввели в эксплуатацию в 1957 году. После строительства капитального ремонта в нем не проводили. Исключение — кровля. Ее заменяли в 2024 году. Порядка 50% составил износ здания. Перегородка обрушилась в ночь на 14 августа примерно в 02:00 в подвале.

Глава города Таганрог Светлана Камбулова в своем телеграм-канале проинформировала, что в границах дома ввели режим ЧС. Еще ночью на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Специалисты отключили водоснабжение и подачу газа. Некоторые жильцы воспользовались возможностью оставаться в пункте временного размещения. Другие жители отправились к родственникам.

По словам Камбуловой, разрушение перегородки привело к обрушению потолочной балки и плиты перекрытия. По дому пошла трещина. Пол в одной из квартир на нижнем этаже частично провалился. В результате ЧП никто не пострадал. В доме проживает 40 человек. На место происшествия оперативно прибыли медики.

«Все необходимые меры принимаем. Никто из жителей пострадавшего дома не останется без помощи и внимания. Буду информировать», — написала глава города Таганрог.

