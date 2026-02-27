Жильцы могли замерзнуть из-за долгов УК: прокуратура помогла взыскать долг

В Ленинске-Кузнецком прокуратура добилась погашения крупного долга за тепло, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

«В Кемеровской области-Кузбассе после вмешательства прокуратуры погашена задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в размере более 3,5 млн руб.», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, проверка надзорного ведомства вскрыла факт длительных неплатежей со стороны управляющей компании перед ресурсоснабжающей организацией. Сумма задолженности превысила 3,5 млн руб.

По данным ведомства, из-за финансовых проблем в зоне риска оказалось теплоснабжение 12 многоквартирных домов в поселке Никитинский. Чтобы не допустить сбоев в подаче тепла, прокуроры оперативно вмешались в ситуацию. Руководителю управляющей компании было вынесено представление.

Мера сработала: долг погашен в полном объеме. Таким образом, жильцы многоквартирных домов могут не беспокоиться о своем тепле — подача энергии восстановлена в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что эксперты разъяснили правила перерасчета за воду и отопление.