Ошибся с лицевым счетом при оплате ЖКУ? Депутат Якубовский объяснил, как вернуть деньги без суда и волокиты

Оплатили «коммуналку» дважды? Указали не тот лицевой счет или ошиблись в реквизитах? Депутат Госдумы Александр Якубовский объяснил, как действовать. Главное — не паниковать и сразу обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Если деньги ушли постороннему получателю, придется писать заявление в банк и, возможно, идти в суд. Об этом сообщает Lenta.ru.

Член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский дал четкий алгоритм действий при ошибке в платежах. Первым делом нужно направить заявление в ту организацию, которая выставила платежку: УК, ТСЖ, расчетный центр или ресурсоснабжающую компанию. К заявлению приложите чек или банковскую квитанцию, где указаны дата, сумма, адрес и правильный лицевой счет.

Если деньги получил тот же исполнитель, но на другой счет, потребуйте корректировки — пусть перебросят платеж куда надо. Переплату можно зачесть в счет будущих платежей или вернуть. Если же средства ушли другому получателю, сначала попробуйте отменить платеж через банк. Если не получится — придется писать письменное требование о возврате адресату и, при отказе, обращаться в суд. Якубовский настоятельно советует сохранять все чеки, заявления и переписку — в бумажном виде или через ГИС ЖКХ.

Вывод: ошибка в оплате — не катастрофа, но требует быстрой реакции. Главное — не затягивать. И не терять документы. Они могут пригодиться и в суде, и для досудебной корректировки.

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