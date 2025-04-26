Жириновский предсказывал гибель 200 млн человек: конфликт в Азии набирает обороты

Политик Владимир Жириновский, прославившийся пророческими заявлениями, предсказывал масштабную войну. По его мнению, битва закончится гибелью более 200 млн человек. Корреспондент «Взгляд» связал предсказание с событиями, которые происходят в Азии.

Автор материала проводит параллель между конфликтом на Украине и событиями, происходящими в Азии. Противостояние Запада и России уносит жизни людей, но некоторые эксперты называет конфликт войной санкций, второй холодной войной или прокси-войной. События на другой стороне материка разворачиваются быстро и непредсказуемо.

По информации издания, Индия предложила закрыть небо для авиарейсов. В ответ Пакистан заявил о практически полном блокировании торговли. Кроме того, страны прервали дипломатические отношения, закрыли государственные границы и аннулировали ряд договоров. По мнению аналитиков, конфликт развивается стремительно быстро. Факты свидетельствуют о скором начале полномасштабной войны.

«Покойный Владимир Жириновский в 2004 году заявлял, что такая война неизбежна, станет ядерной и унесет «не меньше» 200 млн жизней», — сообщил «Взгляд».

Автор материала напомнил, что политик был востоковедом по образованию. Многие из его предсказаний уже исполнились.

Ранее дочь Жириновского раскрыла неизвестные предсказания политика.