«Жить дальше с больной душой»: супруг пострадавшей сапбордистки рассказал о ее самочувствии

В Ленинском суде Нижнего Тагила вынесли приговор Никите Крупскому, который сбил на катере женщину с ребенком, катающихся на сапе, сообщил tagilcity.ru.

В 2023 году в Нижнем Тагиле катер сбил женщину с ребенком на сапе. Во вторник, 2 апреля, суд вынес приговор. Никите Крупскому назначили ограничение свободы сроком на два года. Кроме того, ему запрещено управлять водным транспортом. Мужчине не позволено выезжать из города. В случае смены места жительства он обязан проинформировать об изменениях сотрудников правоохранительных органов.

По данным издания, суд назначил Крупскому выплатить пострадавшей 52 тыс. руб. Таким образом гражданин выполнит требования по возмещению имущественного вреда. Кроме того, суд обязал его выплатить моральную компенсацию пострадавшей в размере 1,5 млн руб. В настоящее время приговор не вступил в юридическую силу.

«Главное сейчас, чтобы приговор вступил в силу, там уже можно будет делать выводы. Жить дальше с больной душой», — рассказал редакции TagilCity.ru Иван Подмазов, супруг Ирины.

Супруг рассказал, что виновник столкновения извинился перед Ириной один раз по просьбе адвоката. Он предполагает, что сторона защиты хотела использовать извинения как возможность смягчить приговор. Лично Никита не просил прощения ни разу.

«Никаких попыток извиниться перед Ириной не было», — отметил Иван.

По словам супруга, женщина до сих пор проходит курс лечения. Весной у нее произошло ухудшение самочувствия.

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