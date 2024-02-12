Житель Абакана передал мошенникам более двух с половиной млн рублей

Мошенники нашли настолько убедительный метод присвоения денег россиян, что заподозрить аферу сразу очень сложно. Житель Абакана был уверен, что инвестирует и сотрудничает с одним из известных банков РФ, сообщает newkhakasiya.online .

Мошенники подделали сайт одного из банков, которому доверяют россияне. Мужчина перешел по предложенной ссылке и ознакомился с инвестированием: узнал, насколько прибыльно можно вложить свои деньги. Он решил тоже попробовать.

Аферисты предложили ему зарегистрироваться на биржевой платформе. Ему оказали помощь при регистрации и рассказали, что делать дальше. Мужчина переводил деньги из личного кабинета своего банка на сайт аферистов. Для правдоподобности ему несколько раз переводили деньги, якобы заработанные на инвестировании.

Мошенникам удалось обманывать 54-летнего жителя Абакана на протяжении двух недель. Он перевел более 2,5 миллиона рублей. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что средства перешли на семь счетов разных физических лиц. Ведется расследование.

Ранее адвокат Дмитрий Краснов перечислил способы защиты паспортных данных от злоумышленников.