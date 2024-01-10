Житель Белгорода рассказал, как ошибка местных властей принуждает горожан уничтожать газоны

Белгород - современный город, который постоянно развивается: появляются новые аллеи, асфальтированные дорожки и зеленые зоны. Однако, инженеры и местные власти не всегда обращают внимание на то, насколько удобные эти дорожки для горожан. Так считает местный житель Александр Гук, который прислал в редакцию ИА «Бел.Ру» разбор неудачных мест с фото.

Ошибки заключаются в том, что дорожки не соединяют выходы из крупных магазинов с центральными улицами. Иногда не делают широкой часть асфальта возле перекрестков или оставляют ненужное место для газона между дорогой и пешеходной зеброй. Иногда дорогу просто не доделывают: не выкладывают все часть плиткой.

Ошибки местной власти привели к тому, что многие газоны в городе просто вытоптаны. Особенно это заметно летом. Зимой и осенью другая проблема - грязь, ведь иногда обойти такие участки просто невозможно.

Ранее мы сообщали, что после трагедии в Белгороде 30 декабря город еще не раз содрогался от взрывов.