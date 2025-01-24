Житель Белова возмутился, что возле школы поселились бомжи

Житель Белова возмутился в соцсети, что возле школы поселились люди без определенного места жительства, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Корреспондент издания связался с администрацией учебного заведения для уточнения информации.

Пользователь соцсети из кузбасского города Белова опубликовал пост с фото. Он написал, что люди без определенного жительства разместились на теплотрассе вблизи школы. По его мнению, в ночное время суток они издеваются над собаками. Он рассказал, что люди ведут себя слишком громко и оставляют много мусора.

«Они собираются компанией», — написал горожанин.

Корреспондент Сибдепо обратился за комментариями в учебное заведение. В школе подтвердили информацию. В организации добавили, что люди проживают за территорией школы и не проникают внутрь. Местный житель высказал мнение, что люди без определенного жительства никак не мешают учебному процессу и не пугают школьников.

В администрации Беловского городского округа Сибдепо отметили, что не получали официальных жалоб от горожан. Местных жителей призвали реагировать на подобные инциденты и информировать комитет социальной защиты населения.

«Сейчас специалисты соцзащиты туда поедут, чтобы разобраться в ситуации и узнать, нуждается ли кто-то в помощи», — сказал собеседник издания.

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