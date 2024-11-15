Житель города Баймак возмущен, что асфальт укладывают на снег

В социальных сетях житель города Баймак опубликовал пост, в котором поделился опасениями относительно качества ремонтных работ на дороге во время снега, сообщил mkset.ru.

Баймакец предположил, что весной понадобится очередной ремонт асфальтного покрытия дороги. Пользователь считает, что на текущие работы было выделено финансирование. Он задается вопросом, стоит ли дважды выделять средства на ремонт одного и того же участка. Согласно его слов, на улице идет снег, а дорожники кладут асфальт.

«Кажется, что вся эта спешка делается исключительно для галочки. Весной нас снова ждут старые ямы и новые затраты на очередной «ремонт», — подытожил автор поста

Редакция Mkset разделила позицию автора поста. Корреспонденты уверены, что в зимнее время выполнять укладку асфальта нет смысла. Весной на дороге могут образоваться ямы и выбоины, что негативно отразится на пользовании дорогами.

Ранее сообщалось, что в Ижевске внесли изменения в правила уборки территорий города от снега, закрепив определенные обязанности за собственниками частных домов.