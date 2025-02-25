Житель Ижевска сообщил о ежедневном транспортном коллапсе из-за узких дорог

В ночь на 25 февраля на Ижевск обрушился снегопад. В городе образовался транспортный коллапс, сообщил udm-info.ru.

По данным издания, транспортный коллапс образовался из-за ухудшения погодных условий. С утра в городе произошло несколько ДТП, что также создавало дополнительные пробки. Ориентировочно к 10 часам утра ситуация начала меняться. Сервис «Яндекс. Пробки» снизил один балл по ситуации с загруженностью городских дорог.

Жители города активно обсуждали заснеженные улицы в соцсетях. Несколько ДТП произошло с участием автобусов. Водители отметили, что водители общественного транспорта часто нарушают правила дорожного движения. Например, паркуются у остановок, но при выезде не включают сигнал поворота.

Один из пользователей отметил важность расширения дорог для снижения конфликтных ситуаций. По его мнению, проблема с пробками актуальна каждый день, а не только во время снегопада.

«Ежедневный транспортный коллапс», — отметил горожанин.

В мэрии сообщили, что принимают необходимые меры для борьбы с последствиями снегопада. Рабочие приступили к уборке улиц еще в ночное время. Порядок наводили 139 спецмашин. Снег сразу вывозят.

«Днем уборка улиц продолжается. 77 единиц спецтехники и около 100 рабочих ручного труда расширяют проезжую часть, чистят от снега тротуары, зоны пешеходных переходов, остановки общественного транспорта, межквартальные проезды и подъезды к соцобъектам», — добавили в мэрии.

Ранее общественник рассказал о связи между действиями застройщиков и пробками.