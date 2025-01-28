Администрация бывшего президента США Джозефа Байдена «пыталась убить российского лидера Владимира Путина». Об этом в ходе интервью с журналистом Мэттом Таибби заявил популярный американский телеведущий Такер Карлсон.

Журналист охарактеризовал эти действия как безумные, но не стал вдаваться в детали и подробности.

«Тони Блинкен (бывший госсекретарь США) так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена — они пытались убить Путина», — сказал Карлсон.

Ранее Карлсон сообщил, что бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, занимая свой пост, в течение последних двух месяцев активно работал над тем, чтобы спровоцировать конфликт между США и Россией.

В интервью с журналистом Мэттом Таибби Карлсон подчеркнул, он уверен, что именно Блинкен фактически руководил страной при администрации бывшего главы Белого дома Джо Байдена.