Житель Карелии проложил себе путь в лесу, вырубив часть молодых деревьев

В отношении жителя Карелии возбуждено уголовное дело. Он нанес вред окружающий среде. Сумма ущерба составила 127 тысяч рублей, сообщает karelinform.ru .

Житель Муезерского района вырубил часть деревьев в лесу, чтобы проложить себе удобный путь. Он передвигался по старому лесовозному усу на грузовике. Опасаясь застрять, решил вырубать ветки и целые деревья. Пострадало много молодых растений.

Мужчина вины не отрицает. Он возместил нанесенный ущерб, выплатив всю сумму. Следователи закрыли уголовное дело, но окончательное решение примет суд.

Ранее сообщалось, что в подмосковных лесах устанавливают лавочки-навигаторы. Выбирают те места, где чаще всего теряются люди.