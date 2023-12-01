В подмосковных лесах продолжают устанавливать лавочки-навигаторы

Так, с начала текущего года в подмосковных лесах оборудовали более ста пятидесяти лавочек-навигаторов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Комитета лесного хозяйства.

Отмечается, что на территории Шатурского лесничества установили 29, в Бородинском 20, в Егорьевском и Наро-Фоминском по 19 лавочек-навигаторов и порядка 35 в Ступинском и Волоколамском лесничествах. Всего же на сегодняшний день в лесах Московской области расположено 1 068 таких лавочек.

Лесничие устанавливают такие лавочки-навигаторы в местах, где чаще всего теряются люди. При этом объекты на сто процентов экологичны, так как изготавливают их из валежной древесины. Дизайн каждой лесничие разрабатывают самостоятельно, делая свои творения функциональными и удобными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что следует не штрафовать, а предупреждать людей об ответственности за выброс отходов в неустановленных местах.