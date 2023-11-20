Житель Казани заметил деформацию плитки, которую выложили несколько недель назад

В Казани возле парка Горького старую плитку меняют на новую. Работы еще не завершены, но на некоторых участках плитка уже «поплыла». Таким мнением поделился житель города, который опубликовал пост в социальных сетях, сообщает inkazan.ru .

Житель Казани опубликовал в социальной сети пост и фото. На кадрах видно, что тротуарная плитка в некоторых местах приподнялась. Он отметил, что реконструкция участка возле парка Горького еще продолжается, но там, где работы завершены, уже можно найти дефекты.

«Показалось, или местами только уложенная плитка уже поплыла?» — задался вопросом гражданин.

Однако, многие жители высказали мнение, что после реконструкции территория стала красивее и ухоженнее. Визуально пространства стало больше. Горожане оставляли положительные комментарии. Некоторые отметили, что хотелось бы, чтобы открытие состоялось не накануне зимы, а намного раньше.

Конструктивные работы были завершены 1 ноября. Теперь строители проводят отделочную часть работ.

«Закончить работы планируется в ноябре, тогда же откроют подземный пешеходный переход и вернут привычное место остановки общественного транспорта», — заключили в пресс-службе комитета внешнего благоустройства города.

Чтобы водители не заезжали на пешеходную зону, будут установлены невысокие столбики. После завершения строительных работ, на территории высадят кусты и деревья. Реконструкция проходила на той части территории у городского парка, где расположено много торговых павильонов, остановок для ожидания транспорта и подземный пешеходный переход.

Ранее стало известно, что жители Ростова были обеспокоены реконструкцией подземного перехода. Горожане переживают, чтобы строители не нарушили мозаичные картины, которые сохранены со времен СССР.