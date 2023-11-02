Жители Ростова обеспокоены демонтажем мозаики из подземных переходов

Власти Ростова сообщили, что в настоящее время в городе осталось четыре подземных перехода, стены которых декорированы уникальными мозаичными панно. Реконструкция объектов будет проведена аккуратно.

Демонтировать картины из мозаики никто не планирует. Работники заменят некоторые детали. Где возможно, будут приклеивать отставшие элементы. Плитки, которые невозможно отреставрировать, будут отправлены в компанию. Специалисты изготовят новые детали. Подрядчик уведомлен о требованиях к реконструкции.

В настоящее время оформляют необходимые документы. Пока утвержденных норм, как будет проходить ремонт подземных переходов, нет. Ростовские художники, краеведы и архитекторы обращались с официальным запросом к губернатору региона, чтобы он проследил за реконструкцией объектов. Общественники выступают против демонтажа мозаики и требуют тщательно проверять экспертизы и проекты.

«Проектом предусмотрен демонтаж плитки только в местах отхождения ее клеевого слоя от основания. После ее вернут на прежнее место. Такой плитки с мозаикой — 2-3% от общего количества», — проинформировали в администрации.

Мозаичные панно - архитектурный стиль, который был особенно востребован в период СССР. Символические картины, которые мотивировали людей, украшали фасады зданий и общественных мест. В современной России люди с уважением относятся к советским элементам декора. Так, в Нижегородской области был конфликт. Для ремонта и утепления стен детского сада строителям пришлось перекрыть мозаичные картины, что вызвало негодование общественников.