Житель Кемерово рассказал о плачущем памятнике

Житель Кемерово сообщил, что у памятника техника-строителя на коксохимическом заводе в Щегловке, участника боевых действий в ходе Первой мировой войны и первого председателя Щегловского уездного исполкома Степана Рукавишникова образовались следы, которые напоминают слезы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Горожанин поделился своими впечатлениями. По его мнению, создается иллюзия, что у каменной скульптуры льются слезы. Кроме того, под глазом образовалось мокрое пятно, которое визуально напоминает синяк. Местный житель предположил, что в углублениях для скульптуры скопилась влага. Она постепенно стекала, создавая имитацию слез и синяка.

По информации издания, образовавшиеся пятна не нанесут урон памятной скульптуре. Памятник имеет особое значение не для города и региона, но и всей страны. На барельефе изображен первый глава города, который оставил в истории значимый след. Памятная скульптура, выступающая над плоским фоном, расположена на улице Рукавишникова. Монумент направлен в сторону дороги.

