Житель Кузбасса получил 1,5 года условно за продажу алкоголя на 3 млн руб.

Жителю Кузбасса суд вынес приговор за реализацию несертифицированного алкоголя — полтора года условного срока, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службы полиции и прокуратуры Кузбасса в соцсетях.

По информации издания, суд также назначил испытательный срок в виде 1,5 лет. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина приобретал алкогольную продукцию неизвестного производства через мессенджер. Товар он складировал на территории собственного гаража. Горожанин договаривался с местными магазинами, куда привозил алкогольную продукцию для дальнейшего сбыта.

«В июле 2024 года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Киселевску совместно с оперативниками УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу получили оперативную информацию о причастности жителя областного центра к незаконному обороту контрафактной алкогольной продукции на территории Киселевска. При проверке сведения подтвердились», — сообщил телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов установили, где находится гараж с нелицензированной продукцией. Общая стоимость изъятого товара превысила 3 млн руб. Было изъято более пяти тонн крепких напитков. Оперативники накрыли подпольный цех летом 2024 года. Было возбуждено уголовное дело. Спиртосодержащую продукцию (водку, виски, коньяк) 33-летний осужденный приобретал в период времени с марта 2023 года по июль 2024 года.

