Россиянам раскрыли влияние алкогольных напитков на обмен веществ

Алкоголь оказывает комплексное негативное воздействие на метаболические процессы в организме, затрагивая ключевые системы жизнеобеспечения. Как пояснила врач-диетолог Татьяна Жаровская в эфире радио Sputnik, в первую очередь страдает печень, поскольку именно этот орган отвечает за детоксикацию спиртного. При расщеплении алкоголя клетки печени начинают использовать его как быстрый источник энергии, что нарушает функцию митохондрий и провоцирует энергетический дисбаланс во всем организме.

По ее словам, значительное влияние алкоголь оказывает и на пищеварительную систему. Раздражая слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, особенно при употреблении крепких или газированных напитков, спиртное стимулирует аппетит и приводит к чрезмерному потреблению пищи. Это создает дополнительную метаболическую нагрузку и способствует увеличению массы тела, особенно у людей, недавно начавших употреблять алкоголь регулярно.

Медик добавила, что сосудистая система также подвергается серьезным испытаниям. После первоначального расширения сосудов наступает резкий спазм периферических кровеносных путей при одновременном сужении центральных артерий. Это нарушает транспорт питательных веществ к клеткам и провоцирует повышенную выработку сахара, что особенно опасно для людей с уже существующими нарушениями углеводного обмена.

По ее мнению, хроническое употребление алкоголя приводит к необратимым изменениям в печени, прежде всего к развитию жирового гепатоза. Превращение клеток печени в жировые ткани значительно снижает функциональность органа, что нарушает обменные процессы во всем организме и способствует формированию абдоминального ожирения. Таким образом, систематическое употребление спиртного запускает каскад метаболических нарушений, которые со временем только усугубляются и могут привести к серьезным заболеваниям.

