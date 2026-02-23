Ночной налет на 12 регионов: ПВО сбила 152 дрона, Белгородская область приняла на себя главный удар

В ночь на 23 февраля дежурные средства российской ПВО на территории 12 регионов РФ, а также акватории Азовского моря сбили 152 украинских беспилотника, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По информации Минобороны РФ, наибольшее количество БПЛА было сбито над территорией Белгородской области. В частности, было уничтожено 65 беспилотника.

На протяжении минувшей ночи губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале оперативно информировал жителей о развитии ситуации. По его данным, зафиксированы значительные разрушения объектов энергетики, нарушения в подаче воды и тепла в домах местных жителей. Повреждены остекление и кровли жилых зданий, пострадали автомобили жителей и техника, находившаяся на территории производственного предприятия. Кроме того, в одном из частных подворий вспыхнул пожар.

«В селе Пушкарное Яковлевского округа беспилотник ВСУ ударил по территории частного домовладения. Пострадала мирная жительница. Женщина получила баротравму и осколочные ранения головы», — сообщил в своем-телеграм канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным Минобороны, 35 БПЛА устранили над территорией Саратовской области, 16 — Крыма. Кроме того, ПВО работала в Воронежской, Тульской, Тверской, Ростовской, Курской, Липецкой, Волгоградской областях, в республике Татарстан, Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА на Воронеж обломки упали на энергообъект. Стало также известно, что в Татарстане устранили пожар в промзоне после падения обломков БПЛА противника.