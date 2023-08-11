Житель Новосибирской области обманул свыше тысячи человек во время продажи криптовалюты

Правоохранительные органы задержали мужчину, жителя города Обь Новосибирской области, который с 2018 года занимался кражей криптовалюты, сообщает atas.info . Предполагается, что он обманным путем завладел криптовалютными средствами более чем у тысячи человек.

Правоохранительные органы разбираются в ситуации, предполагая, что мужчина использовал скрытую сеть даркнет. Таким образом он приобретал вредоносные программы. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области работают совместно с представителями подразделения по борьбе с киберпреступностью.

Ранее стало известно о мошенниках, которые арендовали посещение в «Москва-Сити» и открыли кол-центр. Сотрудники звонили людям и предлагали купить криптовалюту. Многие жители разных городов соглашались и не боялись переводить деньги на указанные реквизиты. Мошенники действительно покупали криптовалюту и предоставляли покупателям доказательства, но электронные деньги они не переводили, а оставляли себе. Полиция Ставрополья задержала преступников. Предварительно можно посчитать, что они нанесли ущерб жителям России на сумму в 30 миллионов рублей.