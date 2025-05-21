Житель Перми сообщил, что у дома месяц не сходит большая лужа

Житель микрорайона Садовый в Перми рассказал, что месяц назад недалеко от остановки Пушкарская разлилась огромная лужа, сообщил properm.ru. По его словам, никто из специализированных служб не занимался решением проблемы.

Житель микрорайона рассказал, что на протяжении месяца никто не пытался решить вопрос с лужей. На проблему жалуются также и другие жильцы. Они считают, что проблема стала актуальной из-за некачественной работы ливневой канализации.

По словам жителя, лужа образовалась в период активного таяния снега. Он предполагает, что под водой находится открытый люк или большая яма. По данным горожанина, на место происшествия приезжали сотрудники ДПС. Они установили возле ямы знаки, сигнализирующие о необходимости объезжать данный участок проезжей части.

По информации издания, редакция направила запрос в мэрию Перми. Ответ будет опубликован после его появления. Житель прислал фото лужи. Судя по кадрам, она разлилась по всей ширине проезжей части. Создается впечатление, что лужа достаточно глубокая.

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