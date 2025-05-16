Когда в Москве и Подмосковье начнется купальный сезон: прогноз синоптиков

Лето 2025 года в Москве и Московской области ожидается аномально жарким, однако торопиться с открытием купального сезона не стоит. Лучше отложить этот момент на середину июня, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Эксперт отметил, что в мае, несмотря на небольшое потепление, температура воздуха не прогреется до значений, при которых можно заходить в воду.

«С учетом коротких периодов с пиковыми значениями высоких температур, весь месяц температура будет ниже климатической нормы на два-три градуса. То есть, теплых дней, по факту, очень мало», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Июнь в этом году начнется с достаточно высоких значений температуры. По прогнозу эксперта, ожидается до +27 градусов. Однако небольшое похолодание в середине месяца может помешать прогреву водоемов.

«Думаю, что многие в первых числах уже начнут купаться, но самое оптимальное время — это примерно после 10 июня», — добавил Ильин.

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