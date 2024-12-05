Житель Перми третий год не может вернуть деньги за отмененный из-за СВО концерт рок-группы

Юрист Буркова рассказала, что в рамках Закона о защите прав потребителей человек вправе направить претензию организатору концерта, агрегатору или электронному сервису. Эксперт рекомендует при возможности отправлять заявление в бумажном формате, а не в электронном. Строгих правил составления документа нет.

В нем указывают адресата претензии, суть проблемы, требуемую для выплаты сумму и реквизиты. Важно проинформировать, кто обращается к адресату. К письму рекомендовано прикрепить доказательство приобретения билета — сам билет и электронный чек, что сумма с карты была списана.

Properm.ru отметил, что некоторые проблемы решаются годами. Так, в редакцию обратился пермяк Никита Захаров, который в 2022 году купил билеты на концерт рок-группы «Тараканы!». Мероприятие совпало с началом СВО и было отменено. До сих пор ему не удалось вернуть деньги, но о возможности самостоятельного составления досудебной претензии мужчина не знал.

«Время от времени мужчина напоминает об обещанном возврате средств, но ему неизменно отвечают, что партнер не дал ответа по заявке или его заявка находится в процессе обработки», — располагает информацией Properm.ru.

Ранее сообщалось, что суд обязал лидера Rammstein выплатить 67 млн руб. за отмену концерта в Твери.