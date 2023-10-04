Житель Ростовской области подал в суд на Wildberries
Фото: [©Ирина Алтухова/РИА Новости]
Житель Ростовской области обратился в Арбитражный суд с иском в адрес главы Wildberries Татьяны Бакальчук, сообщает rostovgazeta.ru. Мужчина требует выплатить ему 42 600 тысячи рублей.
Истец заказал товар на маркетплейсе, но он пришел плохого качества. Мужчина сразу хотел вернуть приобретенный товар и потребовал потраченные деньги. Клиенту маркетплейса отказали.
Теперь мужчина подал в суд. Стоимость товара составляет 12 603 рубля. Остальные деньги, которые клиент требует возместить, - это компенсация за моральный ущерб.
На данный момент суд не принял иск. Причин тому несколько – сначала истец должен попробовать урегулировать вопрос в досудебном порядке – направить официальное письмо с уведомлением о получении, в котором будет подробно описана суть претензии.
Вторая – Арбитражный суд занимается только вопросами, связанными с индивидуальным предпринимательством. Истец должен предоставить соответствующие справки или обратиться в суд общей юрисдикции.
Исправить неточности мужчина должен до 3 ноября.
Ранее сообщалось, что в распоряжение агентства «РИА Новостей» поступила копия законопроекта, который регулирует права потребителей товаров из маркетплейсов.