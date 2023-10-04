Житель Ростовской области подал в суд на Wildberries

Житель Ростовской области обратился в Арбитражный суд с иском в адрес главы Wildberries Татьяны Бакальчук, сообщает rostovgazeta.ru . Мужчина требует выплатить ему 42 600 тысячи рублей.

Истец заказал товар на маркетплейсе, но он пришел плохого качества. Мужчина сразу хотел вернуть приобретенный товар и потребовал потраченные деньги. Клиенту маркетплейса отказали.

Теперь мужчина подал в суд. Стоимость товара составляет 12 603 рубля. Остальные деньги, которые клиент требует возместить, - это компенсация за моральный ущерб.

На данный момент суд не принял иск. Причин тому несколько – сначала истец должен попробовать урегулировать вопрос в досудебном порядке – направить официальное письмо с уведомлением о получении, в котором будет подробно описана суть претензии.

Вторая – Арбитражный суд занимается только вопросами, связанными с индивидуальным предпринимательством. Истец должен предоставить соответствующие справки или обратиться в суд общей юрисдикции.

Исправить неточности мужчина должен до 3 ноября.

Ранее сообщалось, что в распоряжение агентства «РИА Новостей» поступила копия законопроекта, который регулирует права потребителей товаров из маркетплейсов.