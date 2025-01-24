Житель Уфы ранил нового парня возлюбленной и увез девушку в неизвестном направлении

Житель Уфы ранил нового парня возлюбленной, после чего увез девушку в неизвестном направлении в ночь на 24 января, сообщил mkset.ru.

Очевидцы ночного конфликта поделились подробностями с изданием Mkset. По их данным, ссора произошла в ночное время суток. Молодой человек приехал ко двору дома, где, предположительно, проживает его бывшая девушка. Он настойчиво требовал диалога. В конфликт вступился новый возлюбленный девушки.

По данным местных жителей, прибывший ревнивец ударил ножом нового возлюбленного. Корреспондент издания обратился в Минздрав Башкирии. Медики подтвердили информацию. По данным врачей, пациенту 22 года. Его доставили ночью в больницу скорой медицинской помощи. Молодому человеку оказали помощь. Его направили на амбулаторное лечение.

По словам очевидцев, после того, как молодой человек нанес ранение сопернику, он похитил свою бывшую девушку. С места происшествия он скрылся. Конфликт частично попал на видео. Mkset сообщил, что на кадрах видно, как женщины пытались разнять молодых людей. Они призывали всех успокоиться.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации. Сотрудники выясняют все обстоятельства случившегося.

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