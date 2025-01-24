На таксиста в Тюмени завели дело о разбое за 10 отобранных пирогов у клиента
Ты не ты, когда голоден: в Тюмени таксист похитил у клиента 10 пирогов
Фото: [Медиасток.рф]
Таксист угрожал своему клиенту оружием и отобрал у него 10 пирогов. За это в его отношении возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил РБК в своем телеграм-канале.
Мужчина 1992 года рождения подрабатывал в такси. Он приехал на вызов к предпринимателю. Внезапно клиент передумал ехать, и тогда таксист потребовал у него компенсацию за отмену вызова. Бизнесмен заявил, что заплатит деньги, но предложил помочь ему выгрузить уже сложенный в машину багаж.
«Позже между мужчинами возник конфликт, водитель, угрожая оружием, похитил коробку с пирогами и скрылся», — указал микроблог.
Правоохранители уже задержали подозреваемого и вменили ему разбой. Оказалось, что пистолет, которым он угрожал потерпевшему, был пневматическим.
Ранее эксперт Азанов высказался об эффективности контроля за такси в РФ. По его мнению, все положения строго выполняются только в Москве и Санкт-Петербурге. В провинции таксисты стараются обойти законодательство. Они не устроены официально и игнорируют необходимость регистрации.