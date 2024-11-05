Житель Владивостока Дмитрий рассказал, как мигранты обманывают службы такси

Дмитрий работает таксистом. Мужчина считает профессию прибыльной. Он отметил, что очень много водителей такси во Владивостоке — это мигранты. Иностранные жители сплоченные, поэтому помогают друг другу вдали от родины. Кто-то один получает водительские права российского образца. Его соотечественники по этим документам устраиваются в службы такси. Мигранты пользуются своим внешним сходством.

«Большая их часть не имеет нормальных водительских прав. То есть, в своей стране они права получили, которые дают возможность управлять, в лучшем случае, повозками. А в России устраиваются в такси по подложным документам», — поделился в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» житель Владивостока Дмитрий.

Конечно, настоящий собственник прав получает деньги за то, что отдает документы. О какой сумме идет речь, Дмитрий не знает. В настоящее время в регионе актуальным стал вопрос депортации мигрантов. В Приморье их уже стало намного меньше, чем раньше. Сотрудники правоохранительных органов проводят рейды. Нарушителей привлекают к административной ответственности и принуждают покинуть территорию РФ. Житель Владивостока Дмитрий положительно относится к данным нововведениям.

«Так что правильно, что их проверяют, выявляют нарушения и выдворяют из России», — отметил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об ужесточении наказания за организацию нелегальной миграции.