Госдума приняла закон об ужесточении наказания за организацию нелегальной миграции

Теперь действия, относящиеся к организации незаконной миграции организованной группой, будут классифицироваться как особо тяжкие преступления. Наказание за них предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с возможным штрафом в размере от 3 до 5 млн руб.

Отмечается, что изменения вносятся в статью 322.1 УК РФ. Согласно новому законодательству, за организацию незаконного въезда в Россию установлен не только верхний предел наказания до пяти лет лишения свободы, но и низший предел — два года. Кроме того, вводится штраф до 500 тыс. руб.

За организацию нелегальной миграции с использованием поддельных документов теперь будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет и штраф до 1 млн руб. Аналогичное строгое наказание ожидает тех, кто совершает подобные нарушения, используя служебное положение.

ГД России также признала совершение преступления нелегальным мигрантом отягчающим обстоятельством. Кроме того, приняты законопроекты о внесудебной блокировке сайтов, предлагающих незаконные услуги по миграции, и введении исключительного права государственных учреждений на проведение экзаменов для мигрантов.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что выдача сертификатов для мигрантов будет осуществляться только госучреждениями из определенного перечня.