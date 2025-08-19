Житель Волоколамска рассказал о встрече с павлином на улице города

Житель Волоколамска стал свидетелем необычного зрелища по пути на работу, о котором рассказал в соцсети, сообщил REGIONS.

По информации издания, на улице Энтузиастов в микрорайоне Привокзальный житель Волоколамска повстречал павлина. Ошеломляющую встречу он подробно описал в социальных сетях.

Как выяснилось, это не первый случай, когда экзотические птицы решают самостоятельно исследовать город. Местные жители вспомнили, что менее года назад самка павлина уже совершала побег из частного владения в Волоколамске. Тогда хозяева, как сообщалось в соцсетях, оперативно организовали поиски, и птица довольно быстро нашлась. По данным из открытых источников, павлиниха просто перелетела через ограждение.

По словам орнитолога Габрова, содержание павлинов в качестве домашних питомцев является вполне допустимой практикой. Специалист добавил, что птицы без особого труда находят пропитание на земле, поскольку их естественный рацион отличается разнообразием и включает мелких млекопитающих, рептилий, фрукты, насекомых и семена. В условиях городской среды они способны переключиться на пищевые отходы, а в сельской местности их могут привлечь сельхозкультуры или растения в садах. Пернатые, согласно мнению эксперта, с легкостью адаптируются к самым разным условиям.

«Они не способны летать на большие расстояния и далеко от дома не уйдут. А вот на деревья и даже на крыши взлетать с земли могут, а потом спрыгивают с них, плавно приземляясь и помогая себе несколькими взмахами крыльев», — отметил орнитолог Юрий Габров.

