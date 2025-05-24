Жителей двух районов Подмосковья предупредили о высокой пожароопасности

В двух районах Подмосковья объявлена высокая опасность возникновения пожаров, сообщил телеграм-канал ГУ МЧС России по Московской области.

По информации ведомства, четвертый класс пожароопасности (высокая степень пожароопасности) ожидается в период с 24 по 27 мая в Наро-Фоминском и Серпуховском городских округах. Погодные условия могут усугубить ситуацию. Ветер и сухая погода увеличивают риск возгорания. Жителей округов призвали быть бдительными.

«Безопасность начинается с тебя!» — указано в сообщении МЧС Подмосковья.

В ведомстве призвали жителей частного сектора проверить исправность огнетушителей и проконтролировать, чтобы на участке находился резервуар с достаточным запасом воды. Жителям не рекомендовано разводить костры, как в лесах, так и на открытых территориях. В МЧС также призвали не бросать окурки и спички. Важно соблюдать все общепринятые правила.

В ведомстве напомнили, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно обращаться за помощью по телефонному номеру 112.

Ранее сообщалось, что в детском лагере в Забайкалье ликвидировали открытое горение.