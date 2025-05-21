В детском лагере в Забайкалье ликвидировали открытое горение

На территории детского лагеря «Огонек» в Забайкальском крае был ликвидирован открытый огонь. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение от пресс-службы МЧС России в среду.

На данный момент сообщается, что спасатели МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре в детском лагере «Огонек», пожарные сейчас проводят разбор конструкций и их проливку. Предварительно, в результате пожара в лагере в Забайкальском крае огонь уничтожил семь построек, еще три здания сотрудники МЧС смогли отстоять.

На месте серьезного пожара работают сотрудники господнадзора МЧС, чтобы установить точные причины возгорания. При этом, уже рядом с территорией лагеря идет тушение пожара в лесу на площади в 600 гектаров.

Напомним, ранее стало известно, что на Украине загорелась Белоцерковская ТЭЦ.