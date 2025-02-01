Жителей Двуречной призвали временно не возвращаться домой из-за возможных атак ВСУ

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем телеграм-канале обратился к жителям освобожденного поселка Двуречной с просьбой в целях собственной безопасности не спешить возвращаться в родные дома.

По данным Ганчева, на горячую линию Военно-гражданской администрации массово начали обращаться жители поселка Двуречного. Ранее они были вынуждены покинуть родные дома и переехать на территорию РФ. Теперь, когда населенный пункт был освобожден российскими военнослужащими, люди хотят вернуться домой. Они уточняют, открыт ли проезд в Двуречную.

«Всем жителям Двуречной хочу сказать, что возвращаться в поселок пока рано», — написал Виталий Ганчев.

Виталий Ганчев отметил, что в настоящее время сотрудники администрации не могут занять свои рабочие места в поселке. Населенный пункт ежедневно обстреливается военнослужащими ВСУ. Кроме того, появилась информация о скоплении большого количества личного состава противника вблизи поселка. Освобожденный населенный пункт ранее был райцентром.

Ранее военкор Коц заявил в своем телеграм-канале, что судмедэксперты в курском селе Русском Поречном еле сдерживают слезы, докладывая о ситуации.