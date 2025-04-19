Жителей Химок приглашают принять участие в голосовании по благоустройству города

В администрации уточнили, что электронное голосование пройдет через государственную информационную систему ЖКХ. Участие вправе принять любой желающий. Единственное условие — достижение 14-летнего возраста. Локация, которая наберет большое количество голосов, будет благоустроена специалистами. При регистрации на Госуслугах для голосования необходимо указывать адрес проживания. Согласно этой информации, будут определены объекты для голосования.

«Участники могут выбрать одну территорию для благоустройства или проголосовать за дизайн-проекты ранее отобранных территорий», — указано в сообщении.

В администрации отметили, что голосование начнется 21 апреля. Принять участие можно до 12 июня. Голосовать можно не только онлайн. Желающие вправе обратиться в удобное отделение МФЦ. Сотрудники окажут помощь и консультацию. Проголосовать онлайн можно с телефона или компьютера. Кроме того, принять участие также можно на единой федеральной платформе.

Ранее сообщалось, что более 1300 жителей Химок приняли участие в общегородском субботнике.