Жителей и гостей Химок приглашают на историческую реконструкцию «Успех V единстве поколений»

В администрации проинформировали, что на территории олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» функционирует более 30 интерактивных площадок. Для гостей мероприятия работает полевая кухня. Творческие коллективы подготовили яркие концертные номера. Организаторы предлагают вниманию гостей выставку военной техники.

«Главное событие дня – театрализованная панорама военных действий начнется в 15.30. Более 200 профессиональных реконструкторов, 150 артистов и 50 единиц военной техники воссоздадут эпизоды сражений Великой Отечественной войны», — указано в сообщении муниципалитета.

В администрации отметили, что до 14:00 жители и гости муниципалитета могут воспользоваться бесплатными автобусами, чтобы добраться до места масштабной реконструкции. Конечные остановки расположены возле «Арены Химки» и ТЦ «МЕГА Химки». Кроме того, добраться можно на разных маршрутах общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что депутаты Химок приняли участие во всероссийской акции «Диктант Победы».