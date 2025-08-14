Жителей Подмосковья приглашают на уникальную выставку ретроавто

По информации издания, ценителям ретро в рамках мероприятия представят классический ВАЗ-2101 («копейка») образца 1973 года, советский седан ГАЗ М20 «Победа» выпуска 1968 года, элегантный «Москвич-408» 1972 года, мотоцикл «Урал» 1990 года и другие редкие модели. В советские годы каждое автотранспортное средство олицетворяло силу страны: величие граждан, которые сумели восстановить города после Великой Отечественной войны, эпоху развитой автомобилестроительной индустрии, мощь правоохранителей.

По данным издания, гости мероприятия не только познакомятся с экспозициями. Для них также подготовлен интересный рассказ о каждой модели. Организаторы уверены, что все желающие смогут погрузиться в мир прошлого.

«В этом году фестиваль обещает стать особенным. Впервые к празднику моторов и скорости присоединится управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области, представив свою уникальную коллекцию служебного ретротранспорта!» — сообщил владелец усадьбы Гребнево, бизнесмен и музыкант Андрей Ковалев.

По информации издания, вход на выставку свободный. Организаторы обещают подарить гостям яркие эмоции: запланированы развлекательные конкурсы, откроют гастрономические площадки, создадут активные зоны. В первую очередь на фестивале «АвтоЭкзотика» посетителей собираются удивить многообразием старинных автомобилей.

