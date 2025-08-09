Две уникальные выставки стартовали в Химках: искусство, соединяющее миры

В выставочном комплексе «Артишок» в Химках открыты две значимые художественные выставки, которые предлагают зрителям уникальные взгляды на искусство. Об этом сообщила администрация городского округа Химки.

Первая экспозиция, под названием «Переход. Ощути», принадлежит руке художницы Ирины Троицкой. Тематика ее работ рассматривает баланс между цифровыми технологиями и человеческим взаимодействием. Троицкая выделяется своей техникой киберпанк-импрессионизма, в которой гармонично сочетаются текстурная живопись, яркие световые акценты и использование золотой потали. Она подметила, что ее картины дают зрителям возможность отвлечься от повседневной суеты и обратить внимание на окружающий мир. Искусство, по её словам, служит мостом между цифровой реальностью и настоящими человеческими чувствами.

Вторая выставка, проведенная Натальей Пугачевой, называется «Цветы и Птицы». Она погружает зрителей в мир нежности, используя пастельные и акварельные тона, чтобы раскрыть красоту природы. Работы Пугачевой словно рассказывают небольшие истории, создавая атмосферу уюта и покоя.

«Мои картины — это легкость и отдых для глаза», — отметила художница.

Оба выставочных проекта будут доступны для просмотра до 28 сентября. Локация: парк Толстого, Ленинский проспект, 2а. Галерея работает со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00, а понедельник и вторник — выходные. Кроме того, посетители могут приобрести понравившиеся картины, что позволяет внести вклад в поддержку бездомных животных и людей в сложных жизненных условиях.

