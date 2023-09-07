«Все ближе к нам»: Жительница Брянска рассказала подробности атаки беспилотника на вокзал

Очевидцы атаки Брянска украинскими беспилотниками в ночь с 6 на 7 сентября поделились эмоциями от пережитого, сообщает 56orb.ru .

«Страшно оттого, что это все ближе к нам», - говорит Анна

Жительница города Анна пообщалась с корреспондентом издания. Она переехала в Брянск несколько лет назад из Оренбургской области. Рассказывает, что сначала можно было услышать звук приближения беспилотника. События происходили под утро. В 7 часов женщина насторожилась из-за непонятного гула.

В камерах видеонаблюдения увидела соседку, которая гуляла с собакой, и смотрела в небо. Таким образом Анна определила, с какой стороны исходит угроза.

«Я поняла, что нужно смотреть с другой стороны, побежала на балкон. Окна выходят в сторону ж/д вокзала. И тут сразу был взрыв и облако пыли или дыма в районе вокзала. Страшно ужасно», - рассказывает жительница Брянска Анна

Женщина делится ощущениями и говорит, что было очень страшно. Ее супруг еще спал, и как утверждает, даже почувствовал вибрацию по полу и кровати. Очень неприятно и от того, что СВО приходит все ближе вглубь России, отмечает Анна.

«Хлопок был очень громкий, муж еще спал и говорит, что даже кровать затряслась», - рассказала жительница Брянска

Утром в городе началась обычная жизнь. Анна все равно отвела детей в школу и детский сад. Переезжать из-за того, что беспилотники пытались атаковать железнодорожный вокзал в Брянске, семья не собирается. Анна отметила, что, конечно, страшно, ведь возле вокзала есть аллея, по которой они гуляют всей семьей. Осколки до дома, который находится в 500 метрах от вокзала, не долетели.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 7 сентября было совершено несколько атак украинских БПЛА в разные регионы РФ. После падения беспилотника в центре Ростова губернатор Василий Лебедев проинформировал о введении ЧС. Был ранен один человек. Также была атака в Раменском. Пострадавших нет.