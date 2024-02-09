Жителей Ставрополя призывают отказаться от покупок на несанкционированных точках

В Ставрополе местные власти инициируют проведение продовольственной ярмарки, чтобы жители имели возможность покупать свежие и качественные продукты по социальным ценам, сообщает newstracker.ru .

Местные власти неоднократно обращались к горожанам, чтобы они не покупали продукты питания на несанкционированных точках. В подобных местах у продавцов нет сертификатов, которые подтверждают качество продуктов питания. Нет уверенности, что соблюдаются необходимые санитарно-гигиенические нормы. Периодически в городе организовывают рейды, чтобы прекратить продажу в таких местах.

В качестве альтернативы жителей приглашают на продовольственные ярмарки, которые проходят достаточно часто. В горадминистрации заранее публикуют график мероприятий. В 2023 году подобные мероприятия посетили более 250 тысяч человек.

В Московской области также регулярно проходят продовольственные ярмарки. Ранее мы сообщали, сколько ярмарок, где можно по доступной цене приобрести фермерские товары, запланировано на февраль. Много точек продаж будет открыто в преддверии 23 февраля.